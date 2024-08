Kate Middleton sbarca a Parigi? "È entusiasta...": cosa filtra sulla principessa

02 agosto 2024 a

Tutti pazzi per Kate Middleton. Quando la principessa del Galles è riapparsa a Wimbledon, la sua immagine è stata fatta rimbalzare da un sito all'altro e ha riempito le pagine social di chiunque. Il motivo? Il popolo inglese (e non solo) non vede l'ora di riabbracciarla e di rendersi conto che è di nuovo padrona dei suoi impegni e delle sue funzioni. L'annuncio della malattia ha ovviamente fatto sì che il grado di preoccupazione per il suo stato di salute aumentasse. "Non sono ancora fuori pericolo", aveva rivelato poco tempo fa. Nelle ultime ore, poi, a tenere banco è stato un chiacchiericcio su una sua possibile presenza alle Olimpiadi.

La principessa del Galles potrebbe tornare a farsi vedere in occasione di un'altra competizione sportiva. Lo ha scritto il Daily Express, aggiungendo che Kensington Palace non ha ancora stabilito una data per la trasferta di Kate né per un ritorno agli impegni ufficiali. "Adorerebbe andare alle Olimpiadi", hanno fatto sapere alcune fonti al quotidiano britannico. "Ha ricordi molto belli di Londra 2012 ed è entusiasta di andare a un'altra edizione dei Giochi, dato che sono così vicini a casa", ha aggiunto. Intanto, a catalizzare l'attenzione degli appassionati della famiglia reale è la biografia della principessa scritta da Robert Jobson. Nel volume l'autore ha rivelato aneddoti e retroscena inediti.