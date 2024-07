William "valuta di annullare il divieto di re Carlo". Maretta a corte: ecco perché

27 luglio 2024 a

Nel Regno Unito il principe William sta valutando di annullare il divieto imposto dal re per la costruzione di parchi eolici sui terreni reali. Secondo quanto riferisce il quotidiano «The Guardian», il principe del Galles avrebbe ordinato un’importante revisione in merito all’utilizzo di energie rinnovabili nella sua tenuta di 130.000 acri nel Ducato di Cornovaglia, che dovrebbe cambiare l’aspetto del suo impero immobiliare (che si estende su 20 contee in Inghilterra).

Mentre suo padre, re Carlo III, ritiene che i parchi eolici siano una «macchia sul paesaggio» infatti l’erede al trono «valuta l’idea di introdurre grandi parchi di pannelli solari, energia geotermica estratta dal sottosuolo terrestre e biomassa ricavata da materia organica in decomposizione, insieme a turbine eoliche terrestri, per aumentare la produzione di energia rinnovabile e aiutare il ducato a raggiungere emissioni nette di carbonio pari a zero entro il 2032», spiega il quotidiano.

Il Consiglio del Ducato - conclude il «Guardian» - prenderà in considerazione uno studio, descritto come un lavoro «significativo», sulle energie rinnovabili su larga scala entro la fine dell’anno e alcune fonti hanno chiarito che l’installazione di parchi eolici sui terreni del ducato è in fase di valutazione.