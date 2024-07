No vax e purificazione del sangue per i vaccinati. Bassetti: "Povere persone"

25 luglio 2024 a

L'ultima trovata dei no vax? Purificare il sangue dal vaccino anti Covid. Un medico, che svolgeva questa pratica, è indagato per epidemia. Vendeva delle flebo che venivano somministrate per auto-trasfusione e presentate come elisir per una salute longeva. Questo è stato uno dei temi che ha acceso il dibattito nello studio di Zona Bianca, il programma di politica e di attualità condotto da Giuseppe Brindisi.

"Purtroppo anche io stento a crederci e, qualche volta, mi verrebbe anche da sorridere. Se non ci fosse di mezzo la salute di dieci povere persone che sono state colpite dall'epatite c, che è un virus che causa un'infezione che colpisce il fegato": così, con poche ed efficaci parole, ha esordito Matteo Bassetti, interpellato dal giornalista e padrone di casa.

"Oggi ci sono dei farmaci altamente efficaci per curare l'epatite c. Il paradosso qual è? Chi va contro la medicina, probabilmente salverà la sua reputazione. La domanda che io mi pongo, però, è questa: è possibile che l'ordine dei medici non sia in grado di fermare persone che provocano il panico?", ha chiesto il direttore Malattie infettive dell'ospedale Policlinico San Martino di Genova.