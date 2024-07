La Zanzara "forse" chiude i battenti? Parla Parenzo: ecco tutta la verità

25 luglio 2024 a

Un post sibillino di David Parenzo ha scatenato una vera e propria bufera social. Il conduttore de L'aria che tira, il programma di politica e di attualità di La7, ha digitato poche parole per salutare i seguaci de La Zanzara, la trasmissione radiofonica che guida insieme a Giuseppe Cruciani. "Attenzione. Oggi La Zanzara chiude i battenti. Ultima puntata...poi si torna (forse) a settembre", ha scritto su X. Pioggia di commenti e di reazioni. Quel "forse" ha fatto scoppiare il caos in rete. L'annuncio dello stop estivo ha acceso infatti i dubbi su un possibile stop definitivo. "Forse un ca**o. A settembre ritornate e ti faremo impazzire di nuovo!", "Non fare scherzi con quel 'forse' Tigre", "Forse? Non lo dire neanche per scherzo": si legge in replica alle dichiarazioni del giornalista.

Ma La Zanzara chiude veramente i battenti? "Ma quando mai, abbiamo già rinnovato tutto, anzi ci saranno anche delle importanti novità che non possiamo comunicare". Così David Parenzo con l’Adnkronos ha fatto chiarezza. Lo storico programma radiofonico pensato dalla mente di Giuseppe Cruciani non si fermerà. La Zanzara andrà in onda ma "per scaramanzia - ha spiegato ancora Parenzo - dico sempre 'Forse', non si sa mai cosa può succedere domani, mi piace scherzare. Non solo andrà in onda - ha ribadito - ma ci saranno nuovi prodotti che non posso rivelare".