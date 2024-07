Harry e Meghan, documentario bloccato: "Preoccupazioni sul passato"

22 luglio 2024 a

I nomi di Harry e Meghan non fanno che rimbalzare da un media all'altro. La curiosità per le vicende dei duchi di Sussex, infatti, resta alta, sebbene i diretti interessati provino a proteggere la loro privacy. L'ultima notizia che li riguarda fa riferimento a un documentario sul loro conto che sarebbe stato bloccato dalla tv tedesca Zdf. Il motivo? Alcune "preoccupazioni sul passato della duchessa di Sussex". Questo è quanto si apprende sulla drastica decisione. L'uscita del prodotto è stata messa in pausa per un periodo non meglio precisato. Ma cosa si cela dietro a questo inaspettato stop? Difficile, al momento, sapere di più.

Intanto continua la campagna della stampa britannica contro Harry e Meghan. Il Sun, in particolar modo, ha ospitato l’editoriale del giornalista americano Lee Cohen, collaboratore di svariati media conservatori ed esperto di relazioni diplomatiche tra Regno Unito e Gran Bretagna, secondo cui gli americani si sono disamorati dei duchi di Sussex e del loro vittimismo. La sovraesposizione della coppia non sarebbe andata giù a gran parte della popolazione.

“Il loro lamentarsi è incessante, a Meghan e Harry piace proprio. E all’America, che è una società largamente ottimista, questo non va giù – scrive Cohen – Se alcuni hanno ammirato la loro apertura e il loro opporsi alla rigidità dell’istituzione monarchica, molti altri hanno preso le loro critiche verso i Windsor come ingratitudine e mancanza di rispetto”.