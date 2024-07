4 di sera, l'attacco di Piero Sansonetti: "Toti prigioniero della magistratura"

18 luglio 2024 a

Nel giorno in cui a Giovanni Toti viene notificata una nuova misura di custodia cautelare ai domiciliari, l’opposizione scende in piazza. Al termine del sit-in di protesta, in 2mila hanno intonato «Volta la carta» di Fabrizio de André. E, proprio di questo, si è parlato nel corso della puntata di 4 di sera in onda il 18 luglio su Rete4. In studio c'era anche Piero Sansonetti che ha attaccato il popolo della sinistra sceso in piazza contro il governatore della Liguria.

"Li ho sentiti che suonavano e cantavano De André. Una splendida canzone di De André contro le prigioni e per l'illegalità. Allora io dico: c'è qualcosa che non funziona. Perché lo cantavano? Perché non capiscono. C'è un cortocircuito tra il pensiero e le cose che succedono. Toti è stato preso prigioniero dalla magistratura e con lui è stata presa prigioniera la politica. La sinistra deve scendere in piazza per dire: liberate Toti e ridate spazio alla democrazia".