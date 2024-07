Cecilia Rodriguez sorprende i fan: il segreto della coppia con Ignazio Moser

Alice Antico 13 luglio 2024 a

Nelle scorse ore Cecilia Rodriguez, con il suo profilo Ig ufficiale, ha deciso di rispondere ad alcune domande dei suoi followers. Ai più attenti non è sfuggita, tuttavia, la domanda di un utente che le ha chiesto se lei e Ignazio Moser, promessi sposi dallo scorso 30 giugno, abbiano mai fatto terapia di coppia. La showgirl ha così raccontato che i due hanno fatto alcune sedute congiunte con lo psicologo. “Abbiamo iniziato ognuno prima con il suo percorso personale” - ha detto la sorella di Belen - “Ovviamente nel raccontarsi sono usciti fuori i nostri rispettivi nomi, lui parlava di me e io parlavo di lui, quindi abbiamo pensato di fare qualche seduta insieme ed è stato bellissimo”, ha aggiunto poi.

“Non ne abbiamo fatte tantissime quindi non è stata una vera e propria terapia di coppia. E’ stata una terapia di famiglia, ecco” - ha tenuto a specificare, argomentando che è stato un lavoro di miglioramento per entrambi. “E ha funzionato”, ha detto orgogliosa -“Io lo consiglio. Sia che ci sono, sia che non ci sono dei problemi. Perché il dialogo è sempre la cosa migliore per tutto”, ha concluso fieramente la Rodriguez.