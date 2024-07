Spagna-Francia, la voce di Bizzotto spiazza tutti: che succede in diretta

09 luglio 2024 a

Sorpresa e caos all'inizio di Spagna-Francia. In diretta dall'Allianz Arena di Monaco di Baviera, dove sta andando in scena la prima semifinale di Euro 2024, il telecronista della Rai Stefano Bizzotto ha provato a presentare il match. Subito qualcuno ha parlato di problemi tecnici. La sua voce, infatti, è sembrata molto bassa e affaticata al punto che, chi seguiva da casa, ha ipotizzato che non riuscisse a proseguire. Il fatto, che è stato segnalato via social, ha mandato il web in tilt. Fiumi di tweet e di commenti hanno travolto le bacheche attraverso l'hashtag dedicato.

"Dai, ma siamo seri? La telecronaca senza voce?", "Vi prego regalate una scatola di caramelle a quest'uomo", "Nulla contro il giornalista, né la persona, ma come si fa ad affidare la telecronaca a #Bizzotto che è senza voce?", hanno scritto. Qualcuno, poi, ha anche fatto notare la differenza tra Bizzotto e Daniele Adani: "Mi spiace per Stefanone Bizzotto, ma non si può mandarlo a fare una telecronaca così. Anche perché il passaggio tra lui e Adani è come quando partiva la pubblicità di Celentano con 40000 decibel in più", "Non so a che volume tenere la partita perchè Bizzotto parla sotto voce e Adani urla", hanno digitato.