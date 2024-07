Ilaria Salis canta la Marsigliese: "L'antifascismo vince", il post surreale

08 luglio 2024 a

a

a

I risultati del secondo turno delle elezioni in Francia galvanizzano la sinistra. Anche Ilaria Salis si accoda alla festa degli esponenti della "gauche" italiana che si scoprono tutti francesi... "Quando la percezione del pericolo aumenta e la posta in gioco è chiara, quando la sinistra propone senza paura 'cose di sinistra' nutrendosi delle lotte sociali e culturali, quando ci si emancipa dalla subalternità all'ideologia del capitalismo neoliberista (il macronismo) e ci si orienta verso un orizzonte diverso, quando l'antirazzismo diventa pratica per affermare una reale uguaglianza, quando cioè ci si concentra sulle vite concrete, allora l'antifascismo può vincere", scrive su Instagram l'eurodeputata di Alleanza Verdi-Sinistra che tralascia il piccolo particolare che l'affermazione del Fronte repubblicano è frutto della strategia della "desistenza". Insomma, altro che "cose di sinistra", in Francia abbiamo visto una mossa elettorale finalizzata solo a sbarrare la strada a Marine Le Pen e a Rassemblement national, ma tant'è.



"Questo ci insegna l'inaspettato risultato delle elezioni francesi: non è stato solo il tradizionale argine repubblicano a tenere la barricata, ma una vera e propria sollevazione popolare - ricca di elementi di prospettiva e immaginario, il cui potenziale è ancora tutto da esplorare - contro l'estrema destra e la sua visione del mondo - insiste Salis - Tutto è ancora in gioco e molte battaglie difficili ci attendono. Ma certamente oggi è un bel giorno per la Francia, per l'Europa e per tutti quelli che continuano a credere in libertà, uguaglianza e fratellanza". Il post corredato dalla bandiera francese mostrata in place de la Rrepublique con cui c'è scritto "La Francia è un tessuto di migrazioni" e si conclude con le prime parole dell'Inno francese, la Marsigliese: "Allons enfants!"...