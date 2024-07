Ilaria Salis contro Meloni sulle occupazioni: "Vergognoso criminalizzare"

06 luglio 2024 a

L'europarlamentare Ilaria Salis, a margine dell'Assemblea nazionale di Sinistra Italiana al Centro congressi Frentani a Roma, ha replicato alle parole pronunciate sul suo conto da Giorgia Meloni. "Le parole di Giorgia Meloni sull'istigazione a delinquere da parte dei movimenti per la casa? Trovo vergognoso che alle istanze e alle rivendicazioni sociali si risponda con la criminalizzazione e con lo stato di polizia", ha scandito l'insegnante di Monza, che da quando è stata eletta ha iniziato a promuovere e legittimare l'occupazione abusiva delle abitazioni. Ma cosa aveva dichiarato il premier? Ospite di Paolo Del Debbio, che alla questione ha dedicato l'ultima puntata di Dritto e rovescio, la leader di Fratelli d'Italia ha definito "vergognoso" che "chi viene pagato dagli italiani per scrivere le leggi faccia apologia della violazione delle leggi" così come "che dei privilegiati occupino abusivamente delle case destinate alla povera gente".

"Per intervenire sulle questioni sociali si dovrebbe considerarle in maniera seria e intervenire sulle condizioni di vita delle persone, cosa che questo governo si guarda bene dal fare", ha aggiunto Salis. Nel suo intervento, apprezzato dal pubblico in studio e da buona parte dell'opinione pubblica, Meloni aveva anche chiesto spiegazioni alla sinistra che tanto sostiene ed esalta l'europarlamentare. "Considero scandaloso - ha scandito il premier- il silenzio della sinistra su queste prese di posizione, particolarmente del Partito democratico e del Movimento 5 stelle". Si è detto contento dell'elezione della 39enne, invece, Nicola Fratoianni. "Poi Ilaria la conoscerete, la conoscerete nelle cose che farà sempre di più... . Insomma ’missione compiuta' mi vien voglia di dire, visto che tanta fatica abbiam fatto", ha affermato parlando dal palco dell’assemblea nazionale di Sinistra Italiana.