Arisa non si nasconde più: foto e dedica al nuovo fidanzato. Chi è lui

Il cuore di Arisa ha ripreso a battere forte. Almeno così sembrerebbe dalla foto che la cantante ha deciso di pubblicare sul suo profilo Instagram ufficiale. A più di un anno di distanza dalla fine della relazione con il ballerino Vito Coppola, che aveva acceso il gossip e tenuto i fan sulle spine, l'artista è tornata a sorridere tra le braccia di Walter Ricci, cantante e pianista jazz napoletano. A differenza di quanto accaduto in altri casi, a diffondere la notizia non sono stati i paparazzi o i giornalisti che si occupano di cronaca rosa, ma la vip stessa.

L'estate ha portato con sè frizzanti novità per Arisa. Lo scorso anno la cantante di "Sincerità" pubblicò un ironico post sui social, nel quale annunciava di essere pronta a valutare "proposte di matrimonio". Oggi, invece, Rosalba Pippa è tornata a credere nell'amore. A Walter Ricci, la sua dolce metà, ha dedicato un romantico post Instagram. "Che sia solo per un giorno, un minuto, una frazione di secondo o per sempre, la felicità esiste. Trattieni la gioia dentro di te fanne una fortezza di gratitudine per i giorni di solitudine che verranno", ha scritto.