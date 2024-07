Zona bianca, Morvillo svela la strategia di Turetta: "Fa sentire in difetto Giulia"

03 luglio 2024 a

L'ultima puntata di Zona bianca, il talk-show di politica e di attualità che va in onda su Rete 4, si è aperta ancora una volta con l'omicidio di Giulia Cecchettin. Trecento. Sono i messaggi inviati in media in un solo giorno da Filippo Turetta alla 22enne che prima ha portato con sè e che poi ha ucciso e abbandonato in un bosco. L'aggravante di stalking, finora ventilata e sostenuta da testimonianze di famiglia e amici oltre che dalle chat della stessa ex ragazza, prende sempre più corpo. Da questo dettaglio il conduttore Giuseppe Brindisi ha dato il via al dibattito.

"Lui sta facendo leva sul senso di colpa. Sta cercando di trattenerla facendola sentire male, facendola sentire in difetto, facendole sentire che lui ha ancora bisogno di lei. Sta manifestando una sua dipendenza, ma sta anche facendo una violenza a una persona che invece ha trovato il coraggio di prendere in mano la sua vita e andarsene", ha detto con chiarezza Candida Morvillo. L'unico modo che trova per trattenerla a sè, ha aggiunto la giornalista, "è far finta di soffrire, buttarle addosso la sua sofferenza. Evidentemente Giulia si sente braccata da questo ragazzo. Trecento messaggi in un giorno, il controllo degli accessi di Whatsapp. Non si accorge che sta peggiorando la sua situazione".