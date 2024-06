Stasera Italia, perché Biden non si ritirerà. Friedman: "C'è un motivo cinico..."

29 giugno 2024 a

Joe Biden è ancora in grado di governare gli Stati Uniti o dovrebbe ritirare la sua candidatura per la rielezione dopo il disastro mediatico del confronto tv con Donald Trump? L'interrogativo campeggia nell'ultima puntata, sabato 29 giugno, di Stasera Italia su Rete 4. A commentare quanto avviene oltreoceano è il giornalista americano Alan Friedman secondo cui "la scommessa dei consiglieri di Biden era di organizzare questo dibattito proprio per presentare un presidente tonico ed energico, chiaro e lucido, invece è stato un boomerang. È stato straziante seguire il dibattito", ammette il giornalista di simpatie dem, "una tristezza totale" e un vero "disastro".

E ora che succede? "I democratici sono andati in una fifa blu", spiega Friedman. Ma Biden si dimetterà? "La mia opinione è che sarebbe utile che si ritirasse, il governatore della California Gavin Newsom batterebbe Trump più facilmente". Ma probabilmente non accadrà. "Cosa mi aspetto da osservatore della politica americana? No, Biden non ha nessuna intenzione di ritirarsi e i dem non possono farci niente".

Insomma, se Biden vuole ricandidarsi nessuno può impedirglielo perché tra i dem è "prassi" che un presidente uscente corra per il secondo mandato. Una sfida interna dopo i primi quattro anni nella storia Usa è avvenuta solo con Lyndon Johnson. C'è poi un aspetto "cinico", sottolinea Friedman. Se Biden si ritirasse a farsi avanti sarebbe la vice Kamala Harris che risulta ancora meno popolare di lui, pronta a mettere i bastoni tra le ruote a una possibile discesa in campo di Michelle Obama. Insomma, i democratici sono nel pantano.