Silvia Sardone ricoverata per una brutta polmonite: il video social

26 giugno 2024 a

a

a

Silvia Sardone, eurodeputata leghista appena rieletta a Strasburgo, è stata ricoverata in ospedale per una brutta polmonite. A comunicarlo sui social è stato Samuele Piscina, consigliere comunale del Carroccio a Milano, con cui Sardone – all’epoca in Forza Italia – ha condiviso i banchi del Consiglio di zona 2 tra il 2011 e il 2016. “Forza amica mia, ti aspettiamo presto, più forte e combattiva di prima, a condividere come sempre le battaglie sul territorio”, ha scritto in un post pubblicato su Facebook.

Ue, Sardone “Mai con Von der Leyen, serve svolta di centrodestra”

Sardone, esponente di punta, ha lasciato Forza Italia nell’estate 2018 per candidarsi alle Europee l’anno dopo con la Lega, venendo eletta con quasi 45mila voti. Nella tornata dell’8 e 9 giugno scorsi, poi, ha ottenuto il secondo mandato raccogliendo 75mila preferenze da capolista del Carroccio nella circoscrizione Nord-Ovest, seconda dietro a Roberto Vannacci e più votata in assoluto tra le donne leghiste. In merito alla polmonite, l'eurodeputata non si è espressa. Su Instagram, però, ha condiviso un breve video che ritrae il marito in una camera di ospedale mentre le fa compagnia in occasione del loro anniversario di matrimonio, con tanto di fiori e cenetta improvvisata.