Cinema, lutto per la morte di Tamayo Perry. Fatale l'attacco di uno squalo alle Hawaii

Tamayo Perry, noto surfista e attore in uno dei film della saga “Pirati dei Caraibi”, è morto dopo essere stato attaccato da uno squalo mentre faceva surf al largo di Oahu, alle Hawaii. L’incidente mortale è avvenuto domenica 23 giugno: un testimone ha lanciato l’allarme dalla spiaggia di Malaekahana spiegando che un uomo aveva subito diversi morsi di squalo. I soccorsi sono intervenuti e lo hanno portato a riva ma hanno solo potuto constatare il decesso. Il 49enne, che era anche un guardiaspiaggia, aveva recitato in “Pirati dei Caraibi: Oltre i confini del mare”, il quarto episodio della serie, ma anche in Lost, Hawaii Five-0 e Blue Crush. Era molto conosciuto nella zona, dove insegnava surf e aveva partecipato a numerose competizioni dello sport acquatico.