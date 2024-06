Autonomia, Cacciari svela il disastro della sinistra: veri colpevoli del pasticcio scandaloso

23 giugno 2024 a

Massimo Cacciari sbugiarda la sinistra sull’autonomia differenziata, riforma appena approvata dal Parlamento. L’ex sindaco di Venezia, intervistato da Affari Italiani, mette a tacere le opposizioni che sono scese in piazza contro il testo della legge Calderoli, per cui già chiedono il referendum: “Il pasticcio è nato dalla riforma del Titolo V fatta dal centrosinistra e dal governo Amato II nel 2001. Una riforma scandalosamente confusa che non ha eguali nella storia costituzionale di tutta Europa. Quella riforma fu fatta da un governo di centrosinistra per cercare, senza gran successo a dire il vero, di arginare l'avanzata della Lega Nord nelle regioni settentrionali”.

Gli smemorati Bonaccini e Schlein facevano il tifo per l'Autonomia

“La colpa originale di tutto ciò che sta accadendo oggi con l'approvazione dell'autonomia regionale differenziata è - sottolinea Cacciari - proprio di quel sciagurato cambiamento del Titolo V della Costituzione approvato da una maggioranza di centrosinistra, in particolare con il caos delle materie concorrenti tra governo e regioni. Ora siamo solo all'ultimo atto di ciò che è cominciato nel 2001. Noi andiamo in senso opposto rispetto al centralismo, un pericolo serio. Ma, ribadisco, la colpa originale è della riforma del Titolo V fatta nel 2001”. Una brutta botta per Elly Schlein in particolare.