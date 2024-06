Roberto Baggio dopo la rapina: "Punti di sutura, lividi e paura". Come hanno fatto a entrare

21 giugno 2024 a

a

a

Roberto Baggio rapinato e ferito da un gruppo di malviventi che ha fatto irruzione nella sua abitazione, ad Altavilla Vicentina, mentre assieme alla famiglia stava guardando la partita Spagna-Italia. Il Divin Codino ha ringraziato per la vicinanza che tanti italiani hanno manifestato in queste ore. "Stiamo ricevendo un affetto straordinario e desideriamo ringraziare tutti. Per fortuna a livello fisico ho rimediato solamente alcuni punti e qualche livido, oltre alla grande paura e lo spavento per quanto accaduto. Ma è qualcosa che occorre superare". Così Roberto Baggio, tramite il suo storico manager Vittorio Petrone, dopo la rapina delle scorse ore. "Gli inquirenti stanno lavorando e vedremo cosa accadrà", ha aggiunto Petrone.

Choc per Roby Baggio durante Spagna-Italia: ferito e rapinato dentro casa

L’aggressione è avvenuta nella sua abitazione di Altavilla Vicentina intorno alle 22, con l’ex campione che è stato colpito alla fronte dopo aver provato a difendersi dall’agguato. "All’interno della casa vi sono i migliori sistemi di allarme notturni possibili, ma essendoci ancora luce c’era chi entrava e usciva e il sistema non era azionato. Questo episodio - ha concluso Petrone - ci porterà a migliorare ulteriormente la sicurezza diurna, per far sì che queste cose non possano più in alcun modo ripetersi, anche perché non è l’unico caso. Queste vicende lasciano ferite enormi, ma sono certo che Roberto e la sua famiglia supereranno anche questo. Abbiamo fiducia nella giustizia".