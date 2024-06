Prima di domani, la sentenza di Cerno sull'Ue: grazie all'Ursula bis, Le Pen brinda con lo champagne

17 giugno 2024 a

a

a

Tommaso Cerno, direttore de Il Tempo, è tra gli ospiti della puntata del 17 giugno di Prima di domani, il talk show pre-serale di Rete4 che vede Bianca Berlinguer alla conduzione. In studio si discute degli scenari derivanti dalle trattative per la leadership dell’Unione europea a seguito delle elezioni, con Cerno che, alla luce di quanto sta succedendo, è sicuro che in Francia qualcuno stia brindando: “Credo che Marine Le Pen stia andando a comprare foie gras e champagne, perché se volevano farle la campagna elettorale in Francia per farle vincere veramente le elezioni, anche col doppio turno, è presentare ai cittadini europei una Commissione Ue in continuità con quella di prima e far capire che questa struttura, talmente lontana dalla politica degli Stati, non dei piccoli stati, di Francia, Germania, Italia, è incapace di dare una risposta a una richiesta che sembra evidente”.

Nomine Ue, von der Leyen verso il bis. Tusk e Scholz: maggioranza senza Meloni

“I numeri – sottolinea ancora Cerno prima di concludere il ragionamento successivo all’intervento di Gad Lerner - sono i seggi, ma la democrazia, ci hanno insegnato tanti momenti, ha bisogno di qualcosa in più. E sa da quella Commissione e da quella maggioranza non ci sarà quel qualcosa in più, la destra vincerà anche in Francia e apriremo un capitolo nuovo dell’Europa”. Un incarico bis per Ursula von der Leyen è vicino e la strada per Le Pen sarebbe spianata.