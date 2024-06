L'Aria che Tira, lo psichiatra Crepet smonta le polemiche sull'età di Biden e Trump con un esempio

Gabriele Imperiale 17 giugno 2024 a

a

a

Paolo Crepet smonta le polemiche sull’anzianità di Joe Biden (e anche di Donald Trump), su cui da mesi commentatori d’oltreoceano e non, si interrogano sulla sua effettiva efficienza vista l’età troppo avanzata. Lo psichiatra, ospite di David Parenzo e de L’Aria che tira su La 7, interrogato nella puntata del 17 giugno dal conduttore sulla faccenda è netto nel suo commento: “La vecchia politica ha sempre camminato su questa strada – esordisce Crepet – adesso forse facciamo finta di non accorgercene, ma quando abbiamo avuto Sandro Pertini non era un giovanotto. È stato il più acclamato Presidente della Repubblica italiana”.

"Bagno di sangue? Oltraggioso": l'attacco di Biden e Obama a Trump

Lo psichiatra piemontese chiarisce il concetto con una battuta: “E' stato un uomo straordinario eppure non è che facesse 4 gradini alla volta sulle scale. Però nessuno badava a quello”. Pertini, secondo Crepet, aveva un “energia mentale” senza pari e fa qualche esempio di come l’età non sia stata mai un problema per il Presidente: “Quando andò a cercare il ragazzino dentro il pozzo a Vermicino, ci sono state cose iconiche. E quello era un signore vecchio che andava a cercare un bambino. Andava a cercare un bambino, andava a cercare una giovane generazione, il futuro dell'Italia”.

"Vietati oggetti o appunti": tutto pronto per il primo scontro fra Biden e Trump

Crepet, continuando nel suo discorso in studio, poi rifiuta una categorizzazione della società in base all’età anagrafica: “Non capisco qual è questa voglia di metterci tutti dentro una categoria – spiega lo psichiatra –. Renzo Piano ha 84 anni, è un genio e ieri ha inaugurato uno dei posti più straordinari dove i bambini con malattie, o il cancro, possono vivere i loro ultimi giorni”. Lo psicologo poi chiude definitivamente la questione, almeno dal suo punto di vista, con un commento al vetriolo zittendo i commentatori: “Il mondo ha bisogno di geni, di scopritori. Poi che abbiano 82 o 79 anni, adesso francamente la disfida di Barletta degli idioti”.