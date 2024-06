Prima di domani, l'affondo di Rita Dalla Chiesa: "Aborto polemica inutile"

14 giugno 2024 a

Rita Dalla Chiesa difende l'operato della premier Giorgia Meloni e l'importanza del G7 in corso a Borgo Egnazia. Se n'è parlato durante la puntata di Prima di domani in onda il 14 giugno su Rete4. Dalla Chiesa è tornata sul tema dell'aborto e della sterile polemica sollevata ad arte dalle opposizioni.

"Questo G7 secondo me è un successo per Giorgia Meloni perché è lei ad avere un grande successo - ha detto Dalla Chiesa - È la donna che ha le maggiori possibilità di parlare, di agire e di essere vista in tutto il mondo. Perché dunque parlare di insuccesso del G7? Lo trovo sbagliato. Come trovo sbagliato sottolineare il fatto che non ci sia la parola aborto perché noi sappiamo benissimo che la legge non viene toccata nel modo più assoluto. È stato detto e ripetuto mille volte. Quindi non capisco per quale motivo attaccarsi a una cosa che non verrà minimamente toccata".