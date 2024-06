Re Carlo "sarà sostituito, non da William": la profezia che scuote gli inglesi

11 giugno 2024 a

C'è incertezza sulle sorti della monarchia britannica. Prima il tumore di re Carlo, poi quello di Kate. E sullo sfondo sempre i livori con Harry e Meghan. Che succederà a Palazzo? La Corona è destinata a restare o siamo a un momento di svolta che potrebbe causare un vero e proprio terremoto? Per ora le risposte sono poche o quasi nulle. In rete, però, rimbalzano le profezie di Nostradamus (1503-1566), che, secondo alcuni, farebbero riferimento proprio alla crisi che il sovrano sta attraversando.

Alla fine di maggio 2024 sui giornali è apparsa una notizia di difficile interpretazione. Nelle sue profezie, scritte nel 1555, Nostradamus avrebbe predetto l’abdicazione di Carlo III. “Perché loro disapprovavano il suo divorzio, un uomo che, poi, considerarono indegno, il popolo caccerà con la forza il Re delle Isole, lo rimpiazzerà un uomo che mai si sarebbe aspettato di essere Re”: è questo il contenuto delle quartine.

Mario Gilbert Priester-Reading, autore del libro “The Complete Prophecies for the Future”, ha provato a interpretare queste parole, spiegando innanzitutto che "la pressione su di lui (Carlo III, ndr) è così grande che accetterà di abdicare in favore del suo figlio maggiore, il principe William". Poi l'opera è stata revisionata e lo scrittore ha modificato la parte che riguarda il successore del monarca. Non sarebbe più il principe di Galles, bensì un’altra persona di cui non viene specificata l’identità: “Un uomo sostituirà colui che non si sarebbe mai aspettato di diventare Re”.