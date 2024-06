Ilaria Salis, Giuseppe Cruciani azzanna la sinistra: "90mila fo***tissimi euro!"

08 giugno 2024 a

La bomba "immobiliare" sganciata su Ilaria Salis scatena Giuseppe Cruciani nell'ultima puntata de La Zanzara, il programma di Radio 24. La candidata alle elezioni europee per l'Alleanza Verdi-Sinistra - leggasi Bonelli e Fratoianni - secondo quanto riportato da Libero avrebbe vissuto per anni in una casa popolare senza averne titolo, lasciando anche un "sospeso" di 90mila euro.

“Allora ragazzi – ha esordito il conduttore – cominciamo da uno dei candidati a questa elezione europea che finalmente siamo arrivati alla fine che ci siamo rotti i cog****, cioè uno dei candidati più discussi che si chiama Salis di cognome e Ilaria di nome. Si è venuto a scoprire, io ricomincio col solito refrain, che la signora Salis qualche anno fa ha occupato delle case, delle case popolari a Milano e accumulato un debito con lo Stato, con l’erario, con il comune di Milano di 90mila fo***tissimi euro", è il riepilogo del giornalista per i suoi radioascoltatori.

Qual è il punto politico della vicenda? Cruciani lo dice subito dopo. "Se fosse accaduto a un esponente del centrodestra sareste lì a dire 'vergogna', 'paghi subito gli assegni' eccetera ", afferma il conduttore che punta il dito sulla doppia morale della sinistra. "Io me ne fo**o perché chissà cosa è successo ben 16 anni fa", chiosa Cruciani mentre da sinistra perdura il consueto silenzio sulle vicende che coinvolgono gli esponenti di quegli schieramenti.