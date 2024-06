Alessandra Ghisleri svela il primo pensiero degli italiani: "Sempre lo stesso"

07 giugno 2024 a

Ancora una manciata di ore e le urne verranno aperte. Sabato 8 e domenica 9 si voterà per decidere i membri del nuovo Parlamento europeo. Ma quali sono i reali interessi degli italiani? A scattare una fotografia di ciò che più rimane di impellente bisogno per la popolazione della nostra penisola è stata Alessandra Ghisleri in un'intervista a La Stampa. Il bilancio familiare, la salute e l'impossibilità di programmare la vita a lungo termine: sono questi i tre punti sui quali gli elettori non intendono cedere. "Ogni campagna elettorale è ricca di promesse e slogan. Le elezioni europee sono complicate per tanti motivi, a cominciare dal fatto che le circoscrizioni elettorali sono grandi e ciascun candidato ha un territorio ampio da esplorare", ha premesso la direttrice di Euromedia Research.

Il tema dell'immigrazione, per il quale il governo Meloni si è tanto battuto, continua ad attirare l'attenzione di molti. "È tornato importante […] come cartina di tornasole dell'essere in Europa, tra la redistribuzione nei vari Paesi e la capacità del nostro di assorbire tutte le persone che sbarcano qui ma nella maggior parte dei casi vogliono andare altrove. È un tema molto europeo", ha spiegato la sondaggista. Fatto, questo, che conferma il buon operato della premier. Ma qual è la prima preoccupazione degli italiani? Alessandra Ghisleri è stata diretta: "Sempre la stessa, l'economia familiare e la stabilità per programmare la vita. Vale per tutti, per le famiglie mononucleari, per quelle numerose, per i single. L'impossibilità di programmarci la vita ci rende fragili di fronte al futuro, fa paura". Al secondo posto, invece, la salute.