Re Carlo riceve l'imperatore Naruhito, Buckingham Palace "cancella" Kate Middleton

Prima visita di Stato per Re Carlo da quando il sovrano britannico, colpito da un cancro, ha ripreso le attività pubbliche alla fine di aprile. Il monarca infatti ospiterà l’Imperatore del Giappone Naruhito e sua moglie, l’Imperatrice Masako, dal 25 al 27 giugno a Londra per una visita di Stato. Lo annuncia Buckingham Palace. È solo la seconda visita ufficiale all’estero dall’ascesa al trono di Naruhito nel 2019. L’Imperatore e l’Imperatrice arriveranno a Londra il 22 giugno e dedicheranno i primi due giorni a impegni privati. «Tradizionalmente sono stati stabiliti stretti rapporti tra la famiglia imperiale (giapponese) e la famiglia reale (britannica)», ha detto il primo ministro giapponese Fumio Kishida. «Sono convinto che questa visita riaffermerà l’amicizia e la buona volontà tra i due Paesi e rafforzerà ulteriormente le buone relazioni. Sono lieto di unirmi al popolo giapponese per rallegrarmene», ha aggiunto in una dichiarazione.

Nel programma, non c'è menzione di Kate Middleton. Il 25 giugno, il principe William, l’erede al trono, incontrerà la coppia imperiale per poi accompagnarla a una cerimonia di benvenuto al Padiglione Reale a Horse Guards Parade, dove incontreranno Carlo III e sua moglie, la Regina Camilla. Le due coppie si recheranno poi in carrozza con il principe William a Buckingham per un pranzo. Buckingham Palace non fa alcun riferimento in questo programma dettagliato della principessa Kate, la moglie di William, che a marzo ha annunciato di avere un cancro e che non è stata rivista in pubblico da Natale. Il 25 giugno, nel pomeriggio, l’Imperatore e l’Imperatrice andranno all’abbazia di Westminster. In serata si terrà un banchetto di Stato a Buckingham, durante il quale il re e l’imperatore pronunceranno ciascuno un discorso. Il 26 giugno, i sovrani giapponesi visiteranno l’istituto Francis Crick, un centro di ricerca biomedica.

La visita di Stato si concluderà la mattina del 27 giugno. Successivamente, l’Imperatore e l’Imperatrice si recheranno a Windsor per una visita privata alla cappella di San Giorgio, dove riposa la regina Elisabetta II. L’Imperatore aveva assistito al suo funerale nel settembre 2022. La coppia visiterà anche i giardini botanici di Kew Gardens. L’ultimo giorno della loro visita, l’Imperatore e l’Imperatrice si recheranno a Oxford, in particolare nei collegi dove hanno studiato.