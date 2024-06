Gli affari di Massimo D'Alema in Albania: cosa fa a Tirana

02 giugno 2024 a

Nuovo business in Albania per Massimo D'Alema. A scovarlo è stato Franco Bechis su Open che descrive le nuove attività imprenditoriali dell'ex presidente del Consiglio ed esponente di Pci, Pds, Ds e Pd prima di sbarcare anche ad Articolo Uno-Mdp. Ebbene a gennaio 2023, Massimo D'Alema ha costituito a Tirana la società A&I Albania che si occupa di offrire consulenza alle imprese italiane interessate a quel Paese. Come riferito da Bechis, nell'atto costitutivo è scritto che la società ha per oggetto "l'assistenza alle imprese e la consulenza a favore di persone fisiche e giuridiche in relazione alla ricerca e realizzazione di opportunità di business".

Rama furioso con Repubblica: "Frasi mai dette". Il patto con Meloni? "Lo rifarei altre cento volte"

Gli stretti rapporti tra D'Alema e l'Albania sono testimoniati anche da una foto apparsa sul profilo Instagram del ristorante Rinaldi di Roma, dove nel dicembre 2023 D'Alema è stato immortalato a cena col presidente Edi Rama, in quelle ore nella Capitale dove aveva partecipato a un vertice a Palazzo Chigi con Meloni e Rishi Sunak.