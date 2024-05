Harry e Meghan, nuovi guai in arrivo? La fondazione nel mirino: "Delinquent"

14 maggio 2024 a

Nuovi guai in arrivo per Harry e Meghan? Mentre continuano a tenere banco le indiscrezioni scatenate dal mancato incontro tra re Carlo e Harry, il termine usato dalle autorità americane nei confronti di Archewell, la fondazione dei duchi Sussex, ha mandato i social in subbuglio. La Registry of Charities and Fundraisers, l’organizzazione californiana che monitora l’operato degli istituti benefici, l’ha infatti definita “delinquent”. L'aggettivo potrebbe avere un doppio significato: "negligente" o "delinquente". Ma qual è il motivo di tale scelta? Stando a quanto riporta un articolo del sito Io Donna, la fondazione è accusata di non aver pagato le quote annuali per la propria amministrazione e di non aver dichiarato le proprie attività, i redditi e le spese.

La domanda che sorge spontanea è suggerita dalla curiosità di capire quali siano i rischi che i Sussex corrono. Secondo quanto si apprende, si potrebbe trattare di multe di un certo peso o, addirittura, della sospensione o dell'annullamento delle attività benefiche di Archewell. Ma quali sono state le reazioni dei responsabili dell'organizzazione? Si tratta solo di un "ritardo". Questa è stata la ricostruzione offerta. Non è tutto. I documenti fiscali resi pubblici attestano che l'organizzazione non profit della coppia ha ricevuto molte meno donazioni rispetto all'anno precedente.

Intanto, pare che il principe Harry non abbia fatto richiesta di far visita a re Carlo o di invitarlo all’evento della Invictus Games Foundation quando è volato a Londra la scorsa settimana. È l’ultima indiscrezione, raccolta dall’Independent, sul mancato incontro fra il sovrano e il figlio. Gli amici del duca di Sussex avevano affermato che Harry era rimasto piccato, quando suo padre non aveva potuto vederlo, ma aveva invece partecipato - a un paio di chilometri dalla cattedrale di St Paul, dove il figlio si trovava per la cerimonia degli Invictus - al primo ricevimento all’aperto nei giardini di Buckingham Palace.