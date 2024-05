Quarta Repubblica, Biloslavo fa impazzire Revelli: "Ci sono i partigiani in montagna?

14 maggio 2024 a

Botta e risposta a "Quarta Repubblica" tra il politologo Marco Revelli e il giornalista Fausto Biloslavo. Si parla di censura e libera espressione del pensiero. Gli animi si surriscaldano quando il politologo Revelli denuncia le presunte scarse libertà individuali. "Mi sento meno libero certo - attacca Revelli - Non nelle condizioni di Rushdie. Ma quello che avviene ha, comunque, la sua gravità. La riduzione degli spazi di libertà e del discorso pubblico soprattutto attraverso i mezzi di comunicazione pubblici e soprattutto attraverso la Rai. Quello che è successo a Scurati, ad esempio, è grave. È inutile nasconderselo. Non è grave come Rushdie ma è grave. Ma questo ride! Ma come si fa?".

Ed è a quel punto che dallo studio gli risponde Fausto Biloslavo: "Professore ma lei parla in televisione ogni giorno - replica il giornalista - Mi sveglio la mattina e sento alla radio un allarme come se ci fossero i partigiani sulle montagne e la Resistenza. Poi vedo da dove viene l'allarme e scopro: Salone del Libro e studi della Rai. Lei è sempre in televisione e mi viene a dire che non si sente libero? Ma per cosa non si sente libero?".