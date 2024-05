Re Carlo, l'ultimo sgambetto a Harry: "Spettava a lui". La decisione a favore di William

14 maggio 2024 a

Mentre continuano a tenere banco le polemiche scaturite dal mancato incontro tra re Carlo III e Harry, il monarca ha consegnato al figlio William il titolo di colonnello comandante dell’aeronautica militare britannica, una posizione onoraria che sembrava promessa al figlio minore. Il 75enne sovrano britannico, cui è stato diagnosticato un cancro a febbraio (ed è attualmente in cura), ha partecipato con l’erede al trono a un evento nell’aeroporto militare di Middle Wallop nel sud dell’Inghilterra. Carlo ha parlato di fronte al reggimento in cui Harry prestò servizio come pilota di un elicottero Apache durante una missione in Afghanistan nel 2012 e per questo ci si aspettava che fosse lui a ereditare il titolo onorifico. Ma dopo le dimissioni dalle funzioni reali nel 2020, al tempo dell’autoesilio negli Stati Uniti, questa possibilità è venuta meno.

Mercoledì scorso, durante il suo soggiorno a Londra per una cerimonia in occasione del decimo anniversario degli Invictus Games, il principe non ha incontrato suo padre, cosa che il Palazzo di Buckingham ha giustificato con il "programma molto serrato" del monarca. Dopo tre mesi senza impegni pubblici, ma senza cessare di esercitare alcune funzioni ufficiali, il sovrano ha ripreso parte delle sue attività all’inizio di maggio. Il principe William, 41 anni, è stato informato lunedì dei suoi nuovi compiti e ha dovuto lasciare la base aerea a bordo di un elicottero Apache. L’erede al trono ha trascorso più di sette anni nell’esercito britannico, di cui tre come pilota di elicottero di salvataggio presso la base della Royal Air Force sull’isola di Anglesey, nel Galles, fino al 2013. "Spero che in futuro farete molto bene con il Principe di Galles come nuovo colonnello comandante", ha detto Carlo ai soldati nel suo discorso, "la cosa buona è che è un ottimo pilota. Questo è incoraggiante".