Dimartedì, la sparata di Santoro: "Sul medio oriente ci sono volontà superiori"

07 maggio 2024 a

a

a

Netanyahu non le manda certo a dire a Biden. Il premier israeliano non accetta i consigli del Capo della Casa Bianca e continua per la sua strada. Se ne parla nella puntata di Dimartedì dove ospite in studio è stato Michele Santoro che è anche candidato alle prossime elezioni europee.

#dimartedi Israele, Santoro: "Perché Netanyahu può mandare Biden a quel paese? Ci sono volontà superiori..." https://t.co/qPL8xFUABb — La7 (@La7tv) May 7, 2024

"Perché Natanyahu si può permettere di mandare a quel Paese Biden? - si chiede maliziosamente Santoro - È il presidente degli Stati Uniti d'America e gli ha detto che la deve smettere. E quello non si ferma. Perché non si ferma? Il consenso di Israele non basta. Senza gli Americani anche lo Stato di Israele sarebbe estremamente esposto agli attacchi dei suoi nemici. Se lui non si ferma è perché ci sono volontà superiori che stanno camminando su questa storia".