Zona bianca, la veggente di Trevignano fa indignare Capezzone: "Mi fa schifo"

Sono tornati a riunirsi al Campo delle Rose i fedeli della Madonna di Trevignano, dopo che lo scorso 30 aprile la Procura di Civitavecchia non aveva convalidato il sequestro del terreno disposto dal Comune in provincia di Roma. Il Municipio aveva rimosso i sigilli, restituendo il terreno a Gianni Cardia, marito di Gisella Cardia, la presunta "veggente" che ogni 3 del mese riunisce il suo "popolo". È stato questo uno degli argomenti proposti da Giuseppe Brindisi nel corso dell'ultima puntata di Zona bianca. Ospite in studio, Daniele Capezzone è intervenuto sul tema per cercare di fissare i punti che non tornano di questa storia. "Ha parlato di una carestia imminente", ha ricordato il conduttore. "Non è mio compito dire quello che la Chiesa dovrebbe e dovrà fare. Da osservatore ho trovato che questa storia è durata anche troppo a lungo, ma non mi compete. Per chi si ponesse ora in ascolto, ricordiamo che abbiamo una signora che ha avuto un pronunciamento della magistratura che era scontato", ha detto per iniziare il direttore editoriale di Libero.

"Il problema è tutto il resto. A parte le visioni, abbiamo questa Madonna che secondo la veggente farebbe la moltiplicazione dei prodotti tipici locali, la fontana miracolosa, l'ex collaboratrice che non sa se sia vero", ha fatto presente il giornalista. Ciò che più fa indignare Capezzone, però, è che vengano tirate in ballo persone deboli. "Se io sapessi che c'è una persona ammalata di cancro e qualcuno dice a questa persona 'dammi un po' di soldi', io mi augurerei in quel caso un intervento divino ma di quello della Bibbia con i fulmini", ha ammesso. Poi lo scontro con l'avvocato di Gisella Cardia. "Non c'è la truffa", ha dichiarato il legale. Capezzone non ci è stato: "Finora le è andata bene. Se non la soccorre il senso della misura, almeno il senso dell'umorismo. C'è un punto morale grosso: se anche lei i soldi non li ha chiesti ma qualcuno glieli dà, per me può essere assolta ma questa cosa mi fa schifo".