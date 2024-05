Guerra, il generale Bertolini suona la sveglia: “L'esercito va riammodernato assolutamente”

04 maggio 2024 a

a

a

Marco Bertolini, generale ed ex capo della Folgore, è stato intervistato da Il Giornale in merito alle migliore di cui avrebbe bisogno l’esercito italiano: “Soffre a causa di decenni di trascuratezza. Ha bisogno di un rinnovamento molto importante. Abbiamo una componente corazzata antiquata e ridotta all’osso. Era molto più potente in passato. E deve assolutamente potenziarsi ora, di fronte alle nuove tensioni internazionali. E poi ci sono altri campi nei quali c’è bisogno sicuramente di innovare. Penso alla cyber-sicurezza, penso a quella che si chiama attività di guerra elettronica. Poi abbiamo bisogno di droni. Oggi sono uno strumento indispensabile”.

Armi inadeguate, sì alla produzione in proprio dell'Europa: l'analisi di Tricarico

“Bisogna - dice l’ex comandante del Coi - aumentare la spesa militare. Noi abbiamo bisogno di investire nel comparto militare da tempo. Siamo indietro. Il nostro è un grande paese al centro del Mediterraneo. In un'area molto contesa. Avere una capacità militare credibile è indispensabile per esercitare un minimo di sovranità”. “Con la situazione geopolitica in cui ci troviamo è fondamentale investire in difesa perché non possiamo permetterci di farci trovare scoperti”, l’avvertimento conclusivo di Bertolini.