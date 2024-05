Accordi & disaccordi, Vannacci fa impazzire Montanari: "Eversivo, e chi lo vota..."

04 maggio 2024 a

Si allarga la cerchia di chi, parlandone ogni pie' sospinto per criticarlo, di fatto sta facendo la campagna elettorale al generale Roberto Vannacci, candidato come indipendente nella Lega alle prossime elezioni europee dell'8 e 9 giugno. Come il rettore dell'università per stranieri di Siena, Tomaso Montanari, secondo cui "chi vota Vannnacci vuole smantellare la Costituzione", afferma lo storico dell'arte ad Accordi & Disaccordi, il programma di Luca Sommi e Marco Travaglio sul Nove. Nella puntata di sabato 4 maggio Montanari arriva a dire "che il disegno è chiaro", e ovviamente è "un disegno eversivo".

Insomma, contro Vannacci e le sue posizioni controverse, ma inserite nel dibattito democratico, si è scatenato il tentativo di censura rossa come visto a Napoli dove si sono registrati anche degli scontri tra i manifestanti e le forze dell'ordine che stavano impedendo un blitz nel luogo dove si stava svolgendo la presentazione del libro., Ma a essere eversivo è il generale.

"Basta fare pubblicità a Vannacci", l'appello della dem Covassi

L'autore de "Il mondo al contrario" è anche nella pagella settimanale di Andrea Scanzi che gli dà uno zero... "Provo tristezza intellettuale perché siamo costretti ad analizzare quello che dice Vannacci", afferma il giornalista del Fatto. Un "Paese intero che commenta le baggianate di Vannacci ha dei problemi", continua. Corrado Formigli ha detto che vorrebbe una televisione devannaccizzata? "Non so se è giusto, ma il generale parla delle cose con la competenza di uno al bar. Alcuni aspetti del suo pensiero sono inquietanti", chiosa Scanzi. Insomma, tutto meno che l'"ignoratelo" con cui la sinistra dà ancora più risalto al candidato leghista...