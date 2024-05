Selvaggia Lucarelli, il post sul bodyshaming è un boomerang. Ceccardi: "Ero incinta"

02 maggio 2024 a

L'ultimo post di Selvaggia Lucarelli è un boomerang. Il bodyshaming, questa una delle accuse mosse ai candidati della Lega alle Europee, va bene solo se di sinistra. Prova ne è, appunto, l'ultimo intervento affidato ai social network dalla giornalista. "Tra bodyshaming, meme, slogan da boomer, frasi fesse sui disabili e islamofobia la campagna della Lega sembra una vecchia pagina di Sesso droga e pastorizia. Susanna Ceccardi che poi si sente Miss Toscana mi fa morire", ha scritto a corredo di scatti che ritraggono gli esponenti finiti nel mirino o manifesti elettorali. Tra questi, appunto, la parlamentare uscente del Carroccio e ricandidata nella circoscrizione centrale Susanna Ceccardi.

Qual è il motivo di tale presa di posizione della giurata di Ballando con le stelle? Susanna Ceccardi ha avviato sui social una campagna dai confini chiari. Sui suoi profili ufficiali, la parlamentare ha lanciato ripetutamente la frase "O me o lei", mettendo a confronto sue fotografie con quelle, per esempio, di Ilaria Salis o Elly Schlein. A Selvaggia Lucarelli questa scelta non è piaciuta. "Susanna Ceccardi che si sente Miss Toscana mi fa morire. Se ti piacciono quelle che pensano di essere fig*** nonostante tutto vota Lega", ha digitato su Instagram, allegando a queste parole vecchie foto di Susanna Ceccardi.

La parlamentare non è rimasta a guardare e, rilasciando alcune dichiarazioni a Il Giornale, ha spiegato il significato della sua campagna social. "La contrapposizione tra me da un lato e Ilaria Salis ed Elly Schlein dall’altro ha chiaramente motivazioni politiche. Per quanto riguarda la Salis, io sono fiera di rappresentare le istanze dei tantissimi cittadini di buon senso che chiedono legalità, sicurezza, rispetto delle regole democratiche. Tutto il contrario di una persona candidata al Parlamento europeo nel tentativo di ottenere un salvacondotto, qualora fosse condannata. Io sono incensurata mentre la Salis è a processo accusata di reati gravi e ha già avuto condanne per altri episodi assai discutibili, avvenuti in passato", ha detto.

"La polemica social sul bodyshaming con Selvaggia Lucarelli mi fa sorridere. Nel post in cui mi contrappongo alla Schlein, ho preso la foto ufficiale che compare sul profilo youtube della segretaria del Pd. La Lucarelli mi ha accusata di fare bodyshaming. Quindi la Schlein avrebbe fatto bodyshaming a se stessa, sul proprio profilo?", ha continuato. Poi l'affondo finale: "In compenso, la stessa Lucarelli ha poi postato una serie di foto in cui, lei sì, mi fa bodyshaming. Tra queste foto, ce n’è una, in particolare, in cui sono in sovrappeso. E lo sa perché? Perché ero al nono mese di gravidanza: è stato il periodo più bello della mia vita e ne vado fiera!", ha concluso.