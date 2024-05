Mara Maionchi, ecco la replica a Tiziano Ferro: "Riconoscenza umana. Sorrido"

02 maggio 2024 a

Ancora scintille tra Mara Maionchi e Tiziano Ferro. La querelle va avanti da giorni, da quando la produttrice discografica è stata ospite di Francesca Fagnani a Belve. Dopo essersi seduta sullo scomodo sgabello della trasmissione di interviste, l'ex giudice di X Factor ha tirato in ballo il cantante romano, dichiarando che non ha ringraziato lei e il marito per averlo supportato e aiutato nell'ascesa personale e lavorativa. Lui ha risposto per le rime e, con un lungo sfogo affidato a Instagram, ha negato ed espresso il suo dispiacere per questi livori. Ora, è arrivata la replica di Maionchi.

"Che tristezza": il messaggio amaro di Tiziano Ferro per Mara Maionchi

"Ho risposto ad una domanda dando la priorità alla mia di emotività senza argomentare ulteriormente: la riconoscenza umana, quella che fa proseguire i rapporti al di là della professione, è stata l'assenza che mi è più spiaciuta, specie per me che ho mantenuto rapporti longevi con tanti artisti, quelli dalle carriere più fortunate come quelli che hanno intrapreso altri percorsi": così ha esordito il celebre volto tv. "Qualcuno ha odiosamente avanzato l'ipotesi che ti abbia impedito di essere te stesso: sorrido perché la mia storia di vicinanza a questo argomento parla per me che fra l'altro, reputo che la libertà e l'auto-determinazione siano sacre", ha commentato. "In bocca al lupo per i tuoi progetti e per la serenità che ti auguro di trovare: stai stretto alla famiglia perché è solo quello che conta davvero", ha concluso via social.