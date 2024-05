Viva Rai2, Fiorello sbeffeggia Calenda: “Non abbandonatelo in autostrada”

02 maggio 2024 a

Nella consueta rassegna stampa di Viva Rai2!, Fiorello con Biggio, Casciari e tutto il cast, commenta le notizie del giorno con la sua solita ironia e schiettezza. In vista delle poche puntate rimaste prima del finale di stagione, – sei per l’esattezza - giovedì 2 maggio Fiorello inizia il programma con un appello ai Ragazzi Italiani, gruppo musicale della fine degli anni ‘90: “Ragazzi Italiani, se siete ancora in giro, venite qui e ci cantate la vostra canzone Vero Amore – canzone che da qualche mattina il cast canta a squarciagola -. Se ne manca uno, si candida Biggio. Vi aspettiamo! Facciamo questa reunion”.

Calenda lancia BlaBlaCarl, così offre passaggi per l'Europa

Si continua poi a parlare di politica, con le elezioni Europee dietro l’angolo: “Pensate, Carlo Calenda sta facendo una campagna elettorale un po’ particolare… in ‘BlaBlaCar’. Dice ‘la macchina la metto io, il caffè lo offrite voi’”. Lo showman quindi approfitta della notizia per fare una raccomandazione importante al pubblico: “Sono già comparsi dei cartelloni per strada ‘Vietato abbandonare Calenda in autostrada’, non si fa e soprattutto non legatelo ai guardrail. Questo è anche un messaggio, mi raccomando non abbandoniamo gli animali”.

Giravolta di Calenda: "Mi candido alle europee". Cosa aveva detto in tv...

Fiorello racconta poi di un episodio particolare successo durante il concerto del Primo Maggio: “Ieri stava piovendo tantissimo e ad un certo punto Ermal Meta ha preso la chitarra, mentre c’erano le nuvole a cataratta… lui ha cominciato a fare Hallelujah di Cohen e le nuvole hanno iniziato a diradarsi – racconta il conduttore, per poi ironizzare -. È stata un’esibizione talmente fatta col cuore, era tutto bagnato, che il Signore lassù fa ‘Dai, togliamo queste nuvole’. Stamattina è stato visto fare footing sul Tevere, ma no sulla terra… sull’acqua. Ermal, ti stanno cercando per gli Internazionali di tennis dato tanto piove sempre”.