Concertone, “la Rai lavora per la concorrenza”. Altra crisi con Dargen D'Amico

02 maggio 2024 a

Si apre un nuovo caso intorno alle parole in Rai di Dargen D’Amico. Il cantante e giudice di X-Factor, che già al Festival di Sanremo aveva scatenato il caos con alcune frasi sui migranti, torna a punzecchiare i vertici della tv di Stato parlando dal palco del Concertone del 1 maggio che è andato in scena a Roma: “Grazie alla Rai, mamma Rai, oggi è la festa dei lavoratori e la Rai è un lavoratore speciale, di quelli che fanno il doppio lavoro, infatti lavora sia per sé che per la concorrenza. Gli ascolti del concerto del 1 maggio stanno andando benissimo e infatti l’anno prossimo sarà sul canale Nove”.

Dargen ha ironizza sulle ultime vicende che hanno visto Amadeus lasciare la Rai per approdare sul canale di proprietà di Discovery. Poi il cantante, che ha sottolineato di scherzare sulla rete pubblica, ha dedica il brano “a tutte le mamme e i papà che devono fare il doppio lavoro”, denunciando anche che la “festa dei lavoratori assomiglia sempre di più alla festa dei morti”. Tensioni che sembravano appianate erano state soltanto momentaneamente congelate.