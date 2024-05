Fiorello, bomba su Sanremo: "Lo stanno pressando", e manda tutto in diretta

01 maggio 2024 a

Nel giorno della festa dei lavoratori Fiorello apre la puntata di Viva Rai2 con un appello sentito: “’1° Maggio, più lavori e più diritti’. Io a questo titolo faccio un’aggiunta: più sicurezza! Adesso è completo. Mai come mai in quest’ultimo periodo ce n’è bisogno”. Si torna poi a commentare i giornali che scrivono sulle indiscrezioni che riguardano il Festival di Sanremo: “Carlo Conti come conduttore di Sanremo insieme a Panariello e Pieraccioni. Gli ho mandato un messaggio: ‘Congratulazioni Carlo, lo dico in diretta che farai il Festival’” – scherza lo showman - e mi ha risposto così: ‘Non fare il bischero, che poi mi tocca farlo. Sto ancora resistendo stoicamente’- legge ad alta voce la risposta ironica e altrettanto spiritosa dI Conti - Avete sentito? Io sono entrato nella notizia, dentro Carlo Conti. Lo stanno pressando, ma lui resiste sto-i-ca-men-te!”, conclude sorridendo Fiorello.