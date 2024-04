Barbara d'Urso torna in tv? "Prossimamente": la foto che riaccende la speranza

29 aprile 2024 a

Barbara d'Urso è la grande assente dell'ultima stagione televisiva. Da quando ha lasciato il salotto di Pomeriggio Cinque, il programma di informazione e di attualità targato Mediaset, pare abbia deciso di dedicare del tempo a se stessa e alla sua famiglia. I fan e i telespettatori affezionati a lei, però, reclamano la sua presenza e spesso la incitano a impegnarsi in nuovi progetti. C'è un dettaglio che a volte sfugge: non è detto che non lo stia facendo già. Anzi, è probabile che sia solo una pausa prima di lunga corsa. Intanto, mancando certezze e prove, ogni informazione (più o meno esplicita) alimenta la speranza di chi supporta la celebre conduttrice. Nelle ultime ore, poi, una foto ha dato il via a un gioco impazzito di ipotesi e di supposizioni.

Lo scatto, che subito è saltato agli occhi di molti, ritrae Barbara d'Urso mentre sorseggia pensierosa il caffè. Il gesto, che la caratterizza da sempre, ha fatto pensare a una ripresa dell'attività televisiva in grande stile. "Coming soon" (Prossimamente, ndr), ha scritto la conduttrice a corredo dell'immagine. Possibile che qualcosa stia per accadere e che presto sarà al timone di una nuova trasmissione? Nessuno può confermarlo. I commenti di sostegno e di incoraggiamento non mancano. "Dove vai, noi ti seguiamo", "non vedo l'ora", "siamo prontissimi", hanno scritto alcuni utenti.