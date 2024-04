Televisione, Amadeus firma con Warner. Quali programmi condurrà sul Nove

Francesco Fredella 18 aprile 2024 a

E' arrivato il tempo di leccarsi le ferite in Rai? Mistero. Soprattutto perché Amadeus è approdato a Nove, si apre una nuova partita. C'è chi titola: "Spazio ai giovani". Seconda domanda, spontanea: Che ne sarà di Sanremo tutto Gen Z? In questi cinque anni, Amadeus ha sicuramente rivoluzionato in modo radicale Sanremo, su cui pende un'altra spada di Damocle: fino al 2025 sarà in mano alla Rai. Poi si dovrà pensare ad una nuova convenzione e spunta l'ipotesi, possibile, che il Festival possa traslocare su altre Reti. Ma questa è un'altra storia. Nove, che fa capo ad un gruppo fortissimo economicamente, potrebbe scardinare totalmente il duopolio Rai-Mediaset. Dopo Fazio e Amadeus, potrebbero arrivare altri volti della tv che conta: Barbara d'Urso sarebbe in pole e Beppe Vessicchio. Che ha detto: "Non so cosa farà ora ma se mi chiama al Nove lo seguo".

Cosa farà Amadeus a Nove? Andiamo per gradi. Quattro anni di contratto (pare con una pioggia di soldi). Amadeus inizia un nuovo percorso a Nove e potrebbe portare via dalla Rai una grande fetta di pubblico. Warnery Bros-Discovery con una nota dice: "Grazie a questo accordo che avrà la durata di 4 anni, Amadeus debutterà già dal prossimo autunno sul Nove e collaborerà attivamente con il senior management nello sviluppo di nuovi formati di intrattenimento per tutte le piattaforme del gruppo. Sulla base di questo accordo, lo showman condurrà sul Nove un programma di access prime time e due di prime time. Nei prossimi mesi saranno annunciati i dettagli del progetto che lo vedranno protagonista". Parla anche il Managing Director, Alessandro Raimo, che aggiunge: "Siamo impazienti di lavorare insieme, di unire la grande energie che lo contraddistingue e che saprà portare nel nostro Gruppo".