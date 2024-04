Otto e mezzo, Mieli mette in guardia il Pd: "Perché Vannacci è un pericolo"

27 aprile 2024 a

La candidatura di Roberto Vannacci con la Lega cambia il quadro politico prima delle elezioni europee. Se n'è parlato nel corso della trasmissione "Otto e mezzo" del 26 aprile. In studio anche Paolo Mieli che mette in guardia il Pd e il suo gruppo dirigente.

"Quando uno viene eletto al Parlamento europeo viene inghiottito da una maledetta medusa quindi Vannacci sparirà e non avrà un ruolo né in un senso né nell'altro. Il Parlamento europeo già fa sparire chiunque, figuriamoci Vannacci. Ma movimenterà la campagna elettorale. Abbiamo un mese con un nuovo personaggio ma non so com'è nel rapporto a due, come candidato, in tv e sui social. Sono curioso di vederlo nella discussione a due. Ruba voti alla Meloni e costituisce un pericolo gravissimo per il Pd. Se Elly Schlein abbocca e si mette a fare una campagna elettorale su Vannacci nascerà una polemica non nobilitante. Deve schivare Vannacci. Guarda che quelli sono scemi forte. A volte abboccano su cose secondarie e chi abbocca vuol male alla Schlein.