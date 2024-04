Dimartedì, la sparata di Bersani: "Sul caso Scurati argomenti manganello"

23 aprile 2024 a

a

a

Il caso Scurati non è stato affatto archiviato. Anzi. Se n'è parlato anche nel corso della puntata di Dimartedì in onda il 23 aprile su La7. In studio c'era Pier Luigi Bersani che ha replicato al tweet del presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Bersani, però, non si è trattenuto e fa una sparata delle sue. Se la prende col presidente del Consiglio e col solito fantasma del fascismo. Questa volta il riferimento non è diretto ma il richiamo al manganello sì.

"Meloni usa un argomento falso ma contundente - ha detto Bersani - Si tratta di un'argomentazione manganello e fatta da un presidente del Consiglio. Invece di rispondere lei deve farlo parlare Scurati e poi dice la sua o la fa dire. Invece si usano argomenti per delegittimare la dignità di una persona. Per questo siamo di fronte ad argomenti manganello".