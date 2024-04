Cristiano Iovino, l'affaire Totti-Blasi si tinge di giallo? "Circondato e aggredito"

23 aprile 2024 a

Cristiano Iovino, il personal trainar del famoso "caffè" di Ilary Blasi, è stato prima circondato e poi aggredito da un gruppetto di cinque o sei uomini. È questa la notizia balzata agli onori di cronaca nelle ultime ore. Stando a quanto si legge in rete, nella notte tra domenica 21 e lunedì 22 aprile, il 37enne sarebbe stato raggiunto a sorpresa da alcuni sconosciuti, che avrebbero poi iniziato a picchiarlo. La brutta vicenda sarebbe accaduta nella periferia di Milano, in via Marco Ulpio Traiano. "L'uomo, che allo stato non avrebbe ancora sporto denuncia, è stato soccorso dal personale del 118 e medicato sul posto. Sono intervenuti anche i carabinieri", scrive l'Ansa.

Ma facciamo un passo indietro. L'uomo, per chi non lo conoscesse, è finito negli ultimi mesi nella cronaca rosa perché ha dichiarato di aver avuto un flirt con Ilary Blasi (che avrebbe superato il semplice caffè da lei dichiarato) ed è stato citato come teste nella causa di separazione tra la conduttrice e l'ex capitano giallorosso Francesco Totti. Iovino era uscito allo scoperto rilasciando un'intervista a Il Messaggero. "Tra Ilary e me c’è stata una frequentazione intima. Ci vedevamo a casa mia", aveva dichiarato. Possibile che l'aggressione sia legata a questo chiacchieratissimo affaire e alla battaglia legale di una delle coppie più amate di Roma? Nessuno può dirlo. "La guerra Totti-Blasi si tinge di giallo": è il titolo dell'articolo pubblicato da Dagospia.