Totti-Blasi, "si può riaccendere la fiamma". La bomba di Davide Maggio

Ci si occupa ancora della vicenda del divorzio tra Ilary Blasi e Francesco Totti nel corso della puntata del 19 aprile di Pomeriggio5, programma televisivo di Canale5 che vede Myrta Merlino alla conduzione. Nel giorno di una nuova udienza in tribunale per dirimere la questione Rolex, è Davide Maggio, giornalista ospite in collegamento, a lanciare l’idea di una possibile pace tra l’ex capitano della Roma e il volto televisivo di Mediaset: “Al di là della decisione sugli orologi, la vicenda è rivelatoria un po’ dei personaggi di cui parliamo. Secondo me questo contendersi gli orologi sembra un dispetto che si fanno i due e secondo me fino a quando c’è il dispetto c'è ancora un sentimento. Secondo me tra i due non è escluso che in futuro possa ancora riaccendersi qualcosa, magari, chissà…”.