L'aria che tira, Alessandra Ghisleri sul caso Scurati: "Chi ci guadagna"

22 aprile 2024 a

Caso Scurati, non si parla d'altro. Lo scrittore non ha partecipato alla trasmissione "Che sarà" e si è subito scatenato il putiferio. Se n'è parlato durante la puntata de L'Aria che tira andata in onda il 22 aprile su La7.

"Intanto questa vicenda lancia gli ascolti di Serena Bortone che, da una media di 580mila spettatori, ha raddoppiato raggiungendo quasi un milione di spettatori. A Scurati lascia una notorietà che non aveva perché Scurati era totalmente sconosciuto alla maggioranza della popolazione. Il Pd ha trovato sicuramente un nuovo candidato. Come già avvenuto col caso di Ilaria Salis, Scurati adesso ha tutte le carte in regola per potersi candidare: un candidato che ha motivazioni e che potrebbe essere preso in considerazione".