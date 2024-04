L'Aria che tira, Marco Tarquinio si sbilancia: "Arriveremo a dama"

19 aprile 2024 a

a

a

Si parla di Europee e di eventuali candidati nelle liste dei partiti. Nella puntata de L'Aria che tira in onda il 19 aprile su La7 in collegamento c'è Marco Tarquinio che, incalzato dalle domande in studio, si è sbilanciato sul suo futuro. "Sono molto tormentato perché io faccio il mio mestiere di osservatore delle cose. Devo decidere se me la sento di lasciare questa cosa che sto facendo con molta libertà e anche un po' di passione".

A quel punto David Parenzo lo incalza: "Il partito democratico te l'ha chiesto - dice il conduttore - Dovrai decidere nelle prossime ore se candidarti o meno quindi è un sì". Solo allora Tarquinio è costretto ad ammettere: "Alla fine arriveremo a dama - prosegue Tarquinio - Si prenderà una decisione. La proposta l'ho presa sul serio. In questo momento sono più combattuto che mai".