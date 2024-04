Che tempo che fa, letterina di Littizzetto ad Amadeus: "Grandissimo figlio di..."

22 aprile 2024 a

Amadeus, il conduttore dei record e dei numeri, ha salutato la Rai ed è passato a far parte dei talenti di Warner Bros Discovery. Già a partire dal prossimo autunno lo vedremo al timone di nuovi programmi sul Nove, lo stesso canale dove ormai da mesi sono sbarcati Fabio Fazio e Luciana Littizzetto. Proprio per questo cambiamento condiviso, la comica torinese ha pensato di scrivere una letterina all'ormai ex direttore artistico degli ultimi Festival di Sanremo e l'ha letta in diretta e dallo studio di Che Tempo Che Fa. "Caro Amadeus Amadeus ex machina Divino Amedeo Umberto Rita Sebastiani in Civitillo che hai più nomi tu del fidanzato della Santanchè. Tu che ti chiami con due nomi da maschio e uno da femmina: Amedeo Umberto Rita. Quindi sei Fluid di natura": questo l'inizio.

"Grandissimo figlio di Deejay, spilunga del tubo catodico, solito noto, costola di Cecchetto, e medaglia d’oro dell’audience benemerita. Tu che sei passato da Disc Jockey a Discovery. Benvenuto sul Nove", ha continuato, accogliendolo quindi come figura del roster di Warner Bros Discovery. Littizzetto non è nuova a bordate alla Rai e al governo, tanto che anche ieri sera se ne è fatta sfuggire una: "Ricordati, mi raccomando, che si dice al maschile, IL NOVE, come IL PREMIER. IL Meloni. Benvenuto a nome mio, di Fabio, di Crozza e di tutti quelli che sono qui da un pezzo, soprattutto della dottoressa Schiacciabrufoli che vedendo il tuo nasone già si immagina affari d’oro con i tuoi punti neri", ha concluso.