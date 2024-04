Totti pizzicato con Noemi "nello stesso luogo di Ilary". Morvillo: "Poco tatto"

18 aprile 2024 a

A Pomeriggio Cinque, il programma che quotidianamente informa i telespettatori sulle notizie di attualità, si è parlato ancora di Francesco Totti e di Ilary Blasi. Quella composta dall'ex capitano della Roma e dalla conduttrice Mediaset sembrava una delle coppie più solide del mondo dei vip. Poi, come un fulmine a ciel sereno, è arrivato un comunicato ufficiale ed è iniziata la battaglia legale. Dopo un lungo periodo di silenzio, i due ex coniugi torneranno in aula per darsi battaglia sulla proprietà dei tanto chiacchierati Rolex e sul divorzio. Stando a quanto ha scritto Gente, il Pupone e la showgirl si affronteranno di nuovo in tribunale a Roma: prima il 19 aprile e poi il 31 maggio. L'argomento è stato lanciato sul tavolo del dibattito dalla padrona di casa Myrta Merlino. Al centro della discussione ci è finito soprattutto il fatto che Totti sia stato immortalato insieme a Noemi Bocchi nel giorno della comunione del figlio di lei nello stesso posto in cui frequentemente andava con quella che al tempo era la moglie.

"Io non sentivo il bisogno che questi due andassero a festeggiare nello stesso posto dove lui andava con Ilary a fare le cene romantiche. Mi è sembrato di poco gusto": è stato il primo commento di Candida Morvillo, che ha appunto ricordato che la location degli ultimi scatti circolati è la stessa che un tempo veniva associata a Ilary Blasi. "Era il ristorante suo e di Ilary. Ci ha portato la nuova compagna a festeggiare la comunione del figlio. Giusto?", ha allora cercato di capire meglio Merlino. "È esattamente così", ha confermato la giornalista del Corriere della Sera. "Addirittura qualcuno dice che in quella location lui chiese la mano a Ilary. Non sappiamo se è vero. La leggenda sul momento dell'anello forse è falsa, ma è vero che ci andavano sempre e che era il loro luogo romantico. Quindi adesso andare a fare le feste con i nuovi parenti è sicuramente una mancanza di tatto", ha detto.