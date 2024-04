Ilary Blasi e Francesco Totti, colpo di scena in tribunale? "Altro tradimento"

12 aprile 2024 a

I nomi di Ilary Blasi e Francesco Totti continuano a campeggiare sulle pagine di alcuni giornali e sugli articoli di molti siti web. Il motivo? Pare che la conduttrice, oltre alla presunta relazione extraconiugale con Cristiano Iovino, abbia tradito l'ex capitano giallorosso con un altro uomo. Questo almeno è quanto si deduce leggendo un articolo del settimanale Gente, che anticipa che il 31 maggio in tribunale si discuterà anche di questo. Il "Pupone" avrebbe in mano nuove prove e potrebbe riaprire la partita legale.

Il 19 aprile è prevista la prossima udienza per la questione dei Rolex, il 31 maggio invece si discuterà del divorzio ed è atteso il colpo di scena. In ballo c'è l'addebito, cioè la colpa della fine del matrimonio. Chi verrà giudicato responsabile potrebbe essere costretto a risarcire l'altro. L'ex calciatore avrà dalla sua parte Cristiano Iovino, il personal trainer che ha dichiarato di aver avuto un flirt con la conduttrice. La versione della showgirl, invece, pare essere sempre la stessa: è stato Totti a tradire per primo e lo ha fatto con Noemi Bocchi.