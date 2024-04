Quarta Repubblica, sondaggio da non credere su Soumahoro. Porro e Cruciani: "Ma come si fa?"

16 aprile 2024 a

a

a

A "Un tavolo per due", la coda irriverente e politicamente scorretta di Quarta Repubblica si parte dall'ultima trovata di Aboubakar Soumahoro, ossia di istituire una nuova festa nazionale nel giorno di chiusura del Ramadan, il digiuno tradizionale islamico. Un annuncio fatto con un video su Istagram che vede il parlamentare ex idolo della sinistra, prima che venisse travolto dagli scandali relativi alle coop di moglie e suocera, parlare in un parco con un microfono collegato a un altoparlante, e una persona in abiti tradizionali accanto. Insomma, non la location delle grandi occasioni... ""Mi fa impazzire", attacca il conduttore Nicola Porro mentre Giuseppe Cruciani ammette: "A me fa ridere la scena, surreale, con la cassa accanto mentre le macchine passano dietro". Poi ci sono i contenuti: "Una proposta lunare", commenta il conduttore de La Zanzara su Radio 24.

“Mi è costata la carriera politica”. L'ex Pd fatto fuori per una denuncia

Per Porro è una "stupidaggine, ma il problema è un altro", ossia che questa "è una proposta di legge fatta da una persona che ha capito quella del Ramadan festa nazionale è un tema che come "il caporalato e lo sfruttamento degli operai fa breccia in una certa sinistra", e che "gli ha permesso senza arte né parte di diventare un nostro rappresentante parlamentare". Detto questo, fino a qualche anno fa l'idea di istituire una festa religiosa da parte della sinistra laica sarebbe stata ritenuta "un obbrobrio, invece qui ci pensano!", sbotta il giornalista. Per Cruciani una festa nazionale "è qualcosa che ha a che fare con la cultura del nostro paese, con quello che è stato il nostro Paese".

"Col ca**o!", Cruciani non si tiene: la risposta all'ideona di Soumahoro

A sorpresa, poi, spunta un sondaggio realizzato da Tecnè per Quarta Repubblica. Ebbene, secondo il 60 per cento degli italiani, Soumahoro si dovrebbe dimettere da parlamentare mentre il 22 per cento lo sostiene. Insomma, "l'Italia è un Paese strano", osserva Porro, secondo cui non ha senso chiedere le dimissioni del deputato eletto dall'alleanza Verdi-Sinistra dal momento che non è neanche indagato per la vicenda delle cooperative di moglie e suocera. Cruciani ricorda che ora Soumahoro è al gruppo Misto dopo che Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni lo hanno estromesso: "Ancora non ci hanno spiegato perché lo hanno fatto. È strano che non ne parlano, sanno qualcosa che non sappiamo?", è il sospetto della voce de La Zanzara.