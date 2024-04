Harry Potter, lite furibonda tra J.K. Rowling e gli attori: “Non li perdonerò mai”

Alice Antico 14 aprile 2024 a

J.K. Rowling, celebre creatrice ed autrice della saga "Harry Potter", ha suscitato polemiche con le sue posizioni sui diritti transgender, provocando pubblici contrasti con ex membri del cast come Daniel Radcliffe ed Emma Watson, interpreti rispettivamente di Harry Potter ed Hermione Granger. Rowling ha espresso opinioni ritenute transfobiche, soprattutto riguardo alla conferma dell'identità di genere, ed è stata criticata per opporsi all'inclusione delle donne transgender negli spazi riservati alle donne. Per questo i commenti dell'autrice hanno ricevuto condanne da parte degli attori: in particolare Radcliffe ha sottolineato la necessità di sostenere le persone transgender e non binarie, ed Emma Watson ha affermato che le persone transgender meritano accettazione senza costante scrutinio o negazione. Anche Eddie Redmayne e Rupert Grint si sono dissociati dalle posizioni di Rowling, sottolineando la validità delle identità transgender e promuovendo amore e non giudizio.

Le posizioni della Rowling quindi hanno diviso la comunità, oltre al fandom, di Harry Potter, con alcuni che la difendono giustificando tali affermazione con le esperienze personali di abusi subite dall'autrice. “Non li perdonerò. Niente scuse, meglio che se le risparmino per le vittime di questa ideologia, con la quale si sono arruffianati, per erodere i diritti delle donne, conquistati dopo tante battaglie, e traumatizzare la vita di adolescenti e bambini”, il messaggio della scrittrice contro il cast. Quel che è certo è che la presa di posizione di Rowling ha fatto discutere il cast cosî come il popolo del web. Avrà altri impatti sul futuro della nota saga? Staremo a vedere.